- Aliyev, Şuşa'ya atılan İskender-M füzesiyle ilgili Putin ile görüştü

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Şuşa’ya fırlattığı İskender-M füzesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü’de bulunan ADA Üniversitesi’nde düzenlenen “Güney Kafkasya'ya Yeni Bir Bakış: Çatışma Sonrası Kalkınma ve İşbirliği” adlı konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev konferansta yaptığı konuşmada, “Ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum, Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskender-M füzesiyle ilgili konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştük. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt almadık” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan’dan resmi açıklama bekliyor Ermenistan’ın füzelerle ilgili açıklamasını tuhaf olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Aliyev, “Onlar kah patlamamış füzelerden bahsediyor kah da bunun sır olduğunu söylüyorlar. Demek ki kullanılmış. Ermenistan'dan resmi bir cevap bekliyoruz. Yeterli bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak resmi bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Türkiye'ye çok müteşekkiriz” Komşu ülkelerle ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirten Aliyev, ”Savaş bunu bir kez daha gösterdi. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ancak genel olarak komşu ülkelerin davranış ve faaliyetlerinden memnunuz. Tabi ki savaşın başından sonuna kadar güçlü siyasi ve manevi destek sağlayan kardeş ülke Türkiye'ye çok müteşekkiriz” dedi.

“Diğer üç komşuya gelince, asıl amaç onların tarafsız olmasıydı ve bu böyle oldu” ifadelerini kullanan Aliyev, “Savaş sonrası durum, komşularımızın artık bölgesel kalkınma konusundaki görüşlerimizi paylaştığını gösterdi. Bu arada komşu ülkelerle bölgenin nasıl gelişmesi gerektiğini, ulaştırma, lojistik, enerji işbirliği, ticaret projelerinin nasıl olacağı konusunda müzakerelerde bulunduk. Yani hiçbir görüş ayrılığımız yok. Ermenistan politikasını henüz kamuoyuna açıklamasa da defakto olarak yaptıkları bence tatmin edici” dedi.

“Ermenistan'da Türkofobi artık ulusal bir politika haline geldi” Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'da pek çok ideolojik dogma olduğunu ve Türkofobi’nin artık ulusal bir politika haline geldiğini ifade etti.

Aliyev, “Onlar hatta gerçeklik duygusunu kaybetti. Bildiğim kadarıyla Türkiye yönetimi çok yapıcı adımlar atmayı planlıyor ancak tabii ki onların da eşdeğer karşılık vermeleri gerekiyor. Ermenistan, öncelikle ne yapmalı? Onlar Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeli, Anayasalarını yeniden oluşturmalı ve yeni bir Anayasa kabul etmelidirler. Türkiye'ye yönelik toprak iddialarını Anayasadan kaldırmaları için onlara güzel nasihatler verebilirim. Herhangi bir ülkenin Anayasasında başka bir ülkeye karşı toprak iddialarının olduğuna inanmıyorum. Bunun çok sıra dışı bir durum olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Türkiye, ortak tarihçi grupların kurulmasını açıkça önerdi” Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin sözde "soykırım" ile bağlantılı sahte tarihlerinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını kaydederek, “Bu bir savaştı, insanların, ülkelerin birbirleriyle savaştığı bir durumdu. Ancak sonra barış sağlandı. O dönemde Ermenistan'ın sadece Osmanlı İmparatorluğu ile değil, diğer komşularla da sorunları vardı. Türkiye hükümeti birkaç kez söz konusu meseleye objektif, ön yargısız yaklaşmak için ortak tarihçi grupların kurulmasını açıkça önerdi. Ancak Ermeniler itiraz etti. Çünkü siyasi kazanç elde etmek için bu sahte tarihe ihtiyaç duyuyorlar” ifadelerini kullandı. “Zengezur koridoru Türkiye'nin izni ve katılımı olmadan açılamaz” Aliyev, “Bildiğiniz gibi bugün ilişkilerin özellikle de Zengezur koridorunun açılmasını müzakere ediyoruz. Zengezur koridoru Türkiye'nin izni ve katılımı olmadan açılamaz. Türkiye, üç ülke başbakan yardımcıları düzeyinde üçlü çalışma grubunun üyesi değil. Ancak müzakere ettiğimiz konularda Türkiye'yi bilgilendiriyoruz. Ermenistan ilişkilerde yaşanan zorluklara son vermek, transit bir ülkeye dönüşmek istiyorsa bunu ancak Türkiye sağlayabilir. Ermenistan, transit bir ülke olmak için bir fırsat istiyorsa, iletişimdeki zorluklara son vermek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin sağlayabilmesi mümkün. Bildiğim kadarıyla Türkiye yönetimi buna hazır. Top yeniden Ermenistan’da” ifadelerini kullandı.



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