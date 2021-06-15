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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

- Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

Karabağ Nişanı

Sosyal Medya İlham 

-Detay

( ŞUŞA ) ŞUŞA

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli bir etkiye sahip olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirdi. BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu. Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum" ifadelerini kullandı. BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a da 1 Nisan’da gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile takdim edilmişti.
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