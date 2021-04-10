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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Aliyev'den görev süresi dolan Büyükelçi Erkan Özoral'a Dostluk Nişanı

- Aliyev'den görev süresi dolan Büyükelçi Erkan Özoral'a Dostluk Nişanı

kabulden detay

Görev Süresi İlham Şahit 

-Aliyev açıklama
-Özoral açıklama

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görev süresi sona eren Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’a "Dostluk Nişanı" takdim etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görev süresi dolan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı kabul etti. Erkan Özoral, Azerbaycan'daki hizmetlerinin karşılığında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Azerbaycan “Dostluk Nişanına" layık görüldü.
Özoral'a Dostluk Nişanını Aliyev takdim etti. "Kardeşliğimizi hep hissettim" Dostluk Nişanı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür eden Erkan Özoral, Azerbaycan ve Türkiye halklarının birbirine yakınlaştırmak için çalıştığını ifade etti.
Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının çabalarının sayesinde iki ülke haklarının daha da birbirine yakınlaştığını belirten Özoral, "Azerbaycan’da görev yaptığım süre boyunca siz dahil her kademedeki tüm kurum ve yetkililerden her zaman destek aldım. Hepinize ayrıca şükran ve minnettarlığımı da ifade etmek isterim" diye konuştu.
"Azerbaycan halkına şahsınızda şükranlarımı sunmak istiyorum" diyen Özoral, "Kardeşliğimizi hep hissettim, gittiğim her yerde şahit oldum. Umarım Türkiye ve Azerbaycan bundan sonra daha da yakınlaşır. Çünkü dediğiniz gibi birlikte güçlüyüz. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Erkan Özoral, 11 Ekim 2016 tarihinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.
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