Aliye doktora meslektaşlarından hüzünlü veda

-- Törene katılanlardan görüntü

-- Dualar edilmesinden görüntü

-- Ağlayan yakınlarından görüntü

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( ANTALYA )- Beyin kanması nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi doktor gözyaşlarıyla uğurlandı - Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından dua edildiği sırada gözyaşları sel oldu ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde beyin kanması nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan için tören düzenlendi.

Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından dua edildiği sırada gözyaşları sel oldu. Özel bir tıp merkezinde Fizik Tedavi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Aliye Aydoğan 22 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Aydoğan’ın geçen çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Aydoğan’ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bu kararın ardından organ bağışı için Aliye Aydoğan'a Covid-19 tespiti için PCR testi uygulanacağı belirtildi. Organ bağışına uygun görülmedi Testin ardından Aydoğan'ın böbrek, kalp, karaciğer ve kornea organları bağışlanacağı belirtildi. Ancak Antalya Organ Nakil Merkezi Bilim Kurulu tarafından hastada sepsis ve çoklu organ yetmezliği geliştiği için organ bağışını uygun görmediği aktarıldı. Biri erkek diğeri kız 2 çocuk annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye tören düzenlendi.

Düzenlenen mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada yapılan törenin ardından çalıştığı hastanenin önünde Aydoğan cenazesi getirilerek dualar edildi ve helallik istendi. Toplanan kalabalık, helallik istendiği göz yaşlarına hakim olmadı. Duaların ardından morga konulan Aydoğan’ın cenazesi Gürses Camii’nde kılacak cenaze namazının ardından Dönme Mevkii’ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.



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