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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci kamerada

Alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci kamerada

Taciz olayına dair güvenlik kamerası görüntüsü

Alışveriş Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-şahsın fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Taciz mağduru kadının, kendisinin gizli görüntülerini çeken kişiden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizli fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasında Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek, gizli fotoğraf çeken kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
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