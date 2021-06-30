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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alışveriş merkezinin terasında intihar girişimi

Alışveriş merkezinin terasında intihar girişimi

-İntihar girişiminde bulunan kadından detaylar

Güvenlik Müdürü İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri Genç Kadın Alışveriş Merkezi 

--İtfaiyenin gelmesi
--İtfaiyenin şişme yatak kurması
--Güvenlik müdürününün genç kadını ikna etmesi
-- Kadının intihardan vazgeçmesi

( GAZİANTEP )- İntihar girişiminde bulunan genç kadını AVM’nin güvenlik müdürü ikna etti GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir alışveriş merkezine (AVM) giren genç kadın alışveriş merkezinin yemek katında bulunan terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu. Teras korkuluklarının ucuna giderek intihara kalkışan genç kadını alışveriş merkezinin güvenlik müdürü intihar girişiminden vazgeçirdi. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek başına alışveriş merkezine giren Seda Geçer (24) alışveriş merkezinin yemek katına çıktı. Yemek katının teras bölümüne giden Geçer, terasla korkuluk kısmının arasında bulunan cam bölümü aşarak metrelerce yükseklikte bulunan korkuluk kısmına geçti. Bir süre korkuluklarda bekleyen Geçer’e, alışveriş merkezinin güvenliğiyle terasta bulunan vatandaşlar müdahale etti Bir ara korkulukların ucuna kadar gelen Geçer, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Alışveriş merkezinin güvenlik müdürü intihardan vazgeçirdi İntihar girişimi esnasında alışveriş merkezine girişler kapatılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Alışveriş merkezinin güvenlik müdürü genç kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Terasta hüngür hüngür ağlayan Geçer, bir süre sonra güvenlik müdürünün çabası sonucu intihar etmekten vazgeçti. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genç kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MAE-LO-Y
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