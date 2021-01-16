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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alibeyköy’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Alibeyköy’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Kartopu oynayanlar

Uttu Beyköy Yağan Kar Yağışı 

-Karda yürüyen vatandaşlar
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Kar yağdı, kısıtlama unutuldu İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Alibeyköy’de vatandaşlar sokağa döküldü. Kimi kartopu oynarken, kimi gezerek yağan karın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmış ve beklenen kar yağışı birkaç saat önce başlamıştı. Kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışıyla beraber, kara hasret kalan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Eyüpsultan Alibeyköy’de karın yağmasını fırsat bilen vatandaşların kimi yürüyüşe çıkarken, kimi kartopu oynadı. (İD-
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