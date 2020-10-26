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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alibeyköy barajında korkutan görüntü

Alibeyköy barajında korkutan görüntü

Drone Görüntü

Doluluk Oranı Beyköy Sonbahar Hayvan 

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( İSTANBUL ) -- Suların çekildiği bölgede otlar insan boyuna ulaştı- Alibeyköy barajında hayvanlar otluyor İSTANBUL

- İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı, otların insan boyuna ulaştığı görüldü.
İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.25’lük en düşük seviyesinin ardından bu yıl Eylül ayında 30.89'a geriledi. Alibeyköy Barajında 2019 Ekim ayında yapılan ölçümlerde yüzde 34.87 olan doluluk oranı, 2020 Ekim ayı itibariyle yüzde 22.55 seviyesine düştü. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2010 Ekim ayında yüzde 15.76 olarak görüldü.
Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü.
Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi. (EB-ÖFA
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