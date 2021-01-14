Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alibeyköy Barajı dolmaya başladı

Alibeyköy Barajı dolmaya başladı

Barajdan drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Göl çevresine bırakılan çöpler suyla sürüklenerek baraja böyle karıştı-İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı İSTANBUL

Sağanak Yağış Doluluk Oranı Beyköy Yağan Yükselen 


- Megakent İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağmurlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan drone kamerası ile görüntülendi. Öte yandan, yağan yağmurla birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı. İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü.
10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39’a yükseldi. Öte yandan, doluluk oranı hızla artmaya devam eden Alibeyköy Barajı ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajın doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine kadar çıktı. Diğer taraftan yağan yağmur ile birlikte gölün çevresinde bulunan onlarca çöpün sular ile sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı