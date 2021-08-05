Aliağa’da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

- İzmir’in Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi’nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol alındığı bildirildi.
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