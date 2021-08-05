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Aliağa’da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aliağa’da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aliağa’da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yanan bölgeden görüntüler

Polis Yangın Altın Makilik Alan Polis Ekipleri 

-Ekiplerin müdahalesinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye sevk edilen Aliağa Belediyesi iş makinelerince müdahale ediliyor. Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi’nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, makilik alanda otlayan bir küçükbaş sürüsünün ise ekipler tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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