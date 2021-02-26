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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Aliağa’da istiridye mantarlarının ilk mahsulleri satışa sunuldu

Aliağa’da istiridye mantarlarının ilk mahsulleri satışa sunuldu

Mantar standından görüntü

Engelli Çocuk İstiridye Sosyal Hayat Tekerlekli Sandalye Akülü Sandalye 

-Mantarlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Engelli vatandaşların ekonomiye katılması ve üretimden gelir elde edebilmesi için Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kaymakamlığı’nın destekleriyle kurulan istiridye mantarı üretim tesisinde yetiştirilen ilk mahsuller satışa sunuldu. Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği işbirliğinde imzalanan “Üretimde ben de varım, Aliağa’da engelleri birlikte aşalım” protokolü kapsamında belediye fidanlığında kurulan istiridye mantarı üretim tesisinde ilk mahsuller toplandı. Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğine tahsis edilen üretim tesisinde mantarların toplanması ve paketlenmesi de dernek üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak için hayata geçirilen projede üretilen istiridye mantarları Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği tarafından Aliağa pazarlarında satılmaya başladı.
Aliağa Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği noktalarda satış yapan Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyeleri ilk satış noktasını Yeni Mahalle Pazaryerinde kurdu. İstiridye mantarı satışları Atatürk Mahallesinde kurulan kapalı pazaryerinde ve Yeni Şakran Pazaryerinde de sürecek. “Üretimde ben de varım, Aliağa’da engelleri birlikte aşalım” projesinin engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımında önemli bir adım olduğunu belirten Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar, “Proje kapsamında Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kaymakamlığı ile beraber kurduğumuz tesiste istiridye mantarı üretimine başladık. Tesisimizi Aliağa Belediyesi’nin bizlere Çaltılıdere Bölgesinde tahsis ettiği alanda kurduk. Üretimden elde ettiğimiz ilk mahsullerimizi yine belediyemizin tahsis ettiği pazar yerlerindeki satış noktalarında halkımızla buluşturmaya başladık. Satışlardan elde edilen gelirle engelli arkadaşlarımızı rehabilite edeceğiz. Zihinsel engelli çocuklarımıza istihdam sağlayacağız. Fiziksel engeli bulunan arkadaşlarımıza ise protez, tekerlekli sandalye, akülü sandalye gibi birçok yardımda bulunarak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu süreçte bizlere destek veren Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kaymakamlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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