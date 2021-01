Ali Çetin: 'Bıçak kemiğe dayandı'

-Toplantıdan detaylar



- Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri düzenlediği basın toplantısında şehirden ve özellikle siyasi partilerden yeterli desteği alamadığını belirterek mali açıdan zor günler yaşandığını ifade ettiler. 'Bıçak kemiğe dayandı' diye sitem eden Başkan Çetin, "Denizli’nin tüm iş adamlarını, ticaret yapan adamlarını, taraftarlarımızı aynı zamanda diğer belediyelerimizi de bu kulüp için desteğe bekliyoruz" dedi.

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig’deki kötü gidişata dur diyemeyen yeşil-siyahlı ekipte Başkan Ali Çetin, çıkış yolu olarak mali desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.



İş adamları, belediyeler ve özellikle siyasi partilerden destek alamadıklarını belirten Başkan Çetin, "Bıçak kemiğe dayandı" dedi.

Yöneticilerin federasyondan daha çok maddi destek sağladıkları belirten Çetin, "Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizle toplantıdaydık, oradan geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun şirketlerden bize 3 milyon 500 bin TL yarın için ödeme yapıp 3 ile 4 futbolcunun boşa çıkmasını engellemiş olacağız. Bizde bıçak kemiğe dayandı ve bu yönetim 27 milyon TL para verdi. Federasyondan bugüne kadar aldığımız para sadece 23 milyon TL. Transfer yasağı 10 milyon 500 TL idi ve kendi gücümüzle biz bunu kaldırdık. Taraftarımız bizden başarı bekliyor. Onlarda haklı ancak bu olumsuzluklardan dolayı maalesef bugün hak ettiğimiz yerde değiliz. Dün Rize’deki son dakika yediğimiz golle ilgili yazılı olarak tepkimizi gösterdik. Bu bizlere yapılan tamamen haksızlıktır. Orada hem faul ve el vardı. Hakem VAR’A bile gidip dikkate almadan bu gole verdi. Bizimde orada 2 puanımız göz göre göre gitti" diye konuştu.

"Sezon sonunu görmek için 20 milyona ihtiyaç var" Nokta transferler ile Süper Lig’e tutunmak istediklerini belirten Başkan Ali Çetin, "Denizli’nin tüm iş adamlarını, ticaret yapan adamlarını, taraftarlarımızı aynı zamanda diğer belediyelerimizi de bu kulüp için desteğe bekliyoruz. Koskoca bu şehirde 20 milyon para ihtiyaç var. 20 milyon parayla sezon sonuna kadar gidebilme durumumuz var. 3 yada 4 tane nokta transferlere yanına da 3 veya 4 yedek transferle bu kulüp ligi tamamlar. Transfer yasağını cuma günü itibariyle kaldırdık ve şu anda transfer yasağımız yok. Cuma günü federasyona eski futbolcu ve teknik ekibin paralarını ödedik. Şu anda biz isim olarak bir şey söylemeyelim ama o isimler inanın yok bizim transfer listemizde. Şu anda birebir temasta olduğumuz 4 tane transferimiz var. Her an 1 veya 2 kişiyi açıklayabiliriz. Her parasını veren sonuna kadar hakkını almıştır, bu kulüpte hak yok. Bunun için bu kulüp düşmez ve bunu zamanla hep beraber göreceğiz. Şehirden bir destek gelmezse, özellikle siyasilerden bu zamana kadar destek göremedik. Üstüne basa basa belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, şehre çağrıda bulunan Çetin, "Bu kulübü yalnız bırakmasınlar. Denizlispor, bu şehrin önemli bir markasıdır. Tüm kamuoyu araştırmalarında da birinci sıradadır. Bu önemli markayı gelin, hep beraber harcatmayalım" diyerek sözlerini noktaladı.



