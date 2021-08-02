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Alevlerle savaştı, geçit vermedi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlerle savaştı, geçit vermedi

Alevlerle savaştı, geçit vermedi

dozer operatörünün alevlere rağmen çalışmasını sürdürmesi

( MUĞLA )- Bodrum’da Mumcular ve Mazı Mahallesi arasında eden orman yangınında DSİ’ye ait bir dozer alevlerin yolun karşısına geçmemesi için canını ortaya koyarak çalışmaya devam etti. MUĞLA

Uzunlu Savaş Kamera Yangın Orman Yangını 


- Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan ve Bodrum’a sıçrayan orman yangını 25 kilometre uzunluk ve 8 kilometre eninde devam ediyor. Bodrum Mumcular ve Mazı Mahallesi arasında devam eden orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Orman yangınına iş makineleri ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Mazı girişinde alevlerin yolun karşı bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler içinde DSİ’ye ait bir dozer, alevlerle adete savaştı. Alevlerin dozere 50 metre yaklaşmasına rağmen alevlerin yolun karşısına geçirmemek için carını ortaya koyan dozer sürücüsü alevlerle adete savaştı. Dozer sürücüsünün o anları kameralara yansıdı. (BT-Y)
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