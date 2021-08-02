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Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

Alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş İlçesi tahliye ediliyor

Vatandaşların araçlara binmesi

Yangın Helikopter Yardım Çağrısı 

-Vatandaşlar detay
-Tahliye detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Başkan Böcek’ten yardım çağrısı ANTALYA

- Antalya’nın Gündoğmuş İlçesi alevlerin kent merkezini sarması sonucu tahliye edilmeye başlandı. Araçlarına binen vatandaşlar ilçe merkezinden ayrılıyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bir çağrıda bulunarak, “Gündoğmuş’tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar” dedi.
Antalya’nın Gündoğmuş İlçesi’nde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı.
Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başladı.
İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başladı.
Araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile tahliye ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, ilçe merkezine alevlerin yaklaşması nedeni ile bir çağrıda bulunarak, “Gündoğmuş’tayız. Arka tarafta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Yanıyor insanlar” dedi.
(EG-
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