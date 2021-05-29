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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında bin yüz dönüm alan küle

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında bin yüz dönüm alan küle

Metrelerce yükseklikteki alevlerin görüntüsü

İş Makinesi Gökyüzü Yangına Müdahale Trol 

-Gökyüzünü kaplayan silah dumanlar
-İş makineleri ve traktörlerin yangına müdahalesi
-Yanan alanlar ve traktörlerden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında arpa ve buğday ekili bin yüz dönüm alan küle döndü. Adıyaman merkeze bağlı Bağdere Köyü'nde biçerdöverin hasat yaptığı esnada çıkan yangın çiftçinin bir yıllık emeğini küle çevirdi. Mehmet Çalış ve Hüseyin Çalış’a ait arazide biçerdöver çalışırken çıkan kıvılcım nedeniyle buğday tarlası alev aldı. Tarla sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak oldukça güçleşti. Köylüler 50’nin üzerinde traktör ve iş makinesiyle yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir kişinin tarlasında çıkan yangın, 11 kişinin tarlasına sıçrayarak toplam 1100 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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