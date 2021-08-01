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Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli

Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli

Kurtarma anından görüntüler

Su Orman Yangınları Yangın Gesi Orman Yangını 

-Kaplumbağalara su içirilmesi
-detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Adana’daki orman yangınına destek için Kastamonu’dan giden ekipler, alevlerin içerisinde kalan kaplumbağaları kurtardı. Ekipler kaplumbağalara su vererek onların hayata tutunmasını sağladı. Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarına ekiplerin ve vatandaşların canla başla mücadelesi sürüyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Adana’daki yangına destek olmak için yangın bölgesine gitti. Sahada yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, alevlerin ortasında kalan 2 yavru kaplumbağa yavrusunu fark etti. Ekipler yanan ağacın kavuğundan çıkardıkları yavru kaplumbağalara su vererek onların hayata tutunmasını sağladı.
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