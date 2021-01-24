Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Alevlerin içinde kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

Alevlerin içinde kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

İtfaiyenin hurdacıyı kurtarması

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

-Ekiplerden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride kalan ve dumandan etkilenen M.A.E. (28), itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 14.30 sıralarında Basmane semti 1296 sokaktaki üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katta tek yaşadığı ve geçimini hurdacılıkla sağladığı belirtilen M.A.E., iddiaya göre hurdaları yaktığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine müdahale eden M.A.E. başarılı olamazken, dumanların içinde kaldı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AKS 110 ekipleri ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden ve kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, baygın vaziyetteki M.A.E.'yi de dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.A.E., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı