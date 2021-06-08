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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Alevlerin arasından böyle çıktı... Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü

Alevlerin arasından böyle çıktı... Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev topuna döndü

olay anı güvenlik kamerası

( BARTIN ) BARTIN

İlk Müdahale Karya Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu 


- Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç bir anda alev topuna döndü. Otomobil şoförü alevlerin sardığı otomobilden hızla inip uzaklaşırken istasyon personelinin soğukkanlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olay Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 74 AF 840 plakalı aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. daha sonra aracına binip kontağı çevirdiği anda alev topuna dönüşen otomobilin içinde kaldı. Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken istasyon çalışanları ise istasyonda konuşlu olan yangın tüpleri ile alevler içinde kalan otomobile soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler. Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B. İse 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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