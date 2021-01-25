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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı

Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı

yangından,söndürme çalışmaları

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

-itfaiyenin kurtarma çalışmalarından, itfaiye ekipleri zehirlenenleri sırtında taşırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

( AYDIN ) -- Kuşadası’ndaki yangında 3 kişi dumandan zehirlendi AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında dumandan zehirlenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki Önel Apartmanı’nın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm apartmanı kaplaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşların “ apartmanda insanlar var “ uyarısı üzerine itfaiye ekipleri maske takarak, apartmana girdi. Dumandan zehirlenen biri yaşlı 3 kişi itfaiye ekiplerinin sırtında dışarıya çıkarıldı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşlar, tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından önce kontrol altına alındı, ardından da tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (ZH-OD-Y)
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