Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı

Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı

Yenilenen parktan detaylar

Allah Çocuk Parkı Irak 

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun parkı gezmesi
-Çocukların parkta oynamaları
-Başkan Eroğlu ile röp.
-Çocuklarla röp.
-arşiv görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta kundaklanan çocuk parkı belediye ekipleri tarafından yeniden yapılarak çocukların hizmetine sunuldu. Kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen yangında çocuk parkı alevlere teslim olmuştu. Kundaklama sonucu yakıldığı tespit edilen çocuk parkındaki oyun gurupları tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yenil yapılan parklarının yanmasına üzülen çocukların bu üzüntüsü yerini sevince bıraktı. Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yangının izleri silindi. Yenilenen oyun grupları belediye ekipleri ekipleri tarafından parka monte edildi. Parkta incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuklara oyuncaklar dağıttı.
Başkan Eroğlu, nedenini bilemedikleri bir sebeple gündüz saatlerinde parkın yakılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki o üzüntünün sevince dönüşmesi için verdikleri sözü tutarak parkı yenilediklerini belirten Başkan Eroğlu, “Kısa sürede parkımızı eskisinden daha güzel hale getirdik. Yeniden kauçuk kaplamasını yaptık. Yanan malzemelerin yerine yenilerini koyduk. Şuanda parkımız tekrar çocuklarımızın kullanımına onların yüzlerinin güleceği bir hale büründü. Bugün itibariyle bu parkımızın yeniden çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çünkü bir çocuğun duasını almak, çocukların yüzlerinde o gülücüğü oluşturmak bence sevinçlerin en güzeli. Bizde bunu yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra bu parkımızı çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onlar bundan sonra sahip çıkacaklar, parkımızı koruyacaklar” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı