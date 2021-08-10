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Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Alevlere teslim olan otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Yanan otomobil ve evden genel görüntüler

Yangın Şili Objektif Irak 

-ARŞİV

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu’nda alevlere teslim olan otomobil ve evin yanması yangının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Bodrum’da 1 Ağustos Pazar günü Mazı Mahallesi Ilgın Koyu’na sıçrayan alevler bir otomobil ile bölgede bulunan 4 evi küle çevirmişti. O anlar ise saniye saniye objektiflere yansımış ve otomobilin yanma anları an be an görüntülenmişti. Yangının ne kadar büyük olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Orman yangının ardından otomobilin demir yığınına, evlerin ise küle dönmüş hali yürekleri yaktı. Mavi ve yeşilin buluştuğu Ilgın Koyu alevlerin ardından kararak yerini siyaha bıraktı.
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