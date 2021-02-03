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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki söndürme çalışmaları devam ediyor

Alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki söndürme çalışmaları devam ediyor

Fabrikadaki patlamalardan drone görüntüleri

Fabrika Gökyüzü Geri Dönüşüm Yükselen 

-Yanan fabrikadan drone görüntüleri
-Yangından detay
-Söndürme çalışmaları

( KOCAELİ -DRONE-EK) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrikada meydana gelen patlamalarla yükselen alevler ise havadan görüntülendi.Yangın, saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. İçeride bulunan iş makinelerinin tamamen yandığı fabrikada alevler yükselmeye devam ediyor.Fabrikada meydana gelen patlamalar sonrası gökyüzüne yükselen alevler ise havadan görüntülendi.
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