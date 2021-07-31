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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

-Yangından görüntüler

Karya Bild Yangın Altın Trol 

--Ekiplerin müdahalesi
--Detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alevlere telim olan bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Bıçkıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evi saran yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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