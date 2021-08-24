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Alevlere teslim olan daire mahallede panik yaşattı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Alevlere teslim olan daire mahallede panik yaşattı

Alevlere teslim olan daire mahallede panik yaşattı

Dairenin yanmasının cep telefonu ile çekilmesi

Polis Kamera Yangın Cep Telefonu Kaçış 

-Birkaç farklı cep telefonu ile yanan dairenin görüntüsü
-Camların patlaması
-Vatandaşların kaçışması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Apartmandan genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir apartmanın 10 katında çıkan yangın evi küle çevirdi. Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarındaki 4 bloklu bir sitede 13 katlı binanın 10. katındaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre O.B’ye ait daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyüp evin balkonuna kadar sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Bu anlar ise cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. Bu sırada camların patlaması paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Yanan ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FKE-
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