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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Alevlere teslim olan atölyede yüz binlerce liralık zarar oluştu

Alevlere teslim olan atölyede yüz binlerce liralık zarar oluştu

Alevlerin yükseldiği atölyeden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Kereste Atölyesi Yükselen Trol 


- Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu alevlere teslim olan bıçak ve kereste atölyesinde yüz binlerce liralık zarar oluştu. Metrelerce alevlerin yükseldiği atölyelerde yangın, uzun süreli uğraşların ardından kontrol altına alındı. Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde faaliyet gösteren Şevket Aktürk’e ait bıçak ve kereste atölyesinde tiner parlaması sonucu yangın çıktı. İçeride bulunan çok sayıda tiner kovasına sıçrayan alevler nedeniyle yangın giderek büyüdü. Bıçak atölyesinin etrafında bulunan kereste işleme bölümüne alevlerin sıçraması üzerin iş yerindeki yangından yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 2,5 saatlik uğraşı ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yüzbinlerce liralık zarar oluştuğu öğrenildi.
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