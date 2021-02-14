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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

YANGIN ANLARI

Araç Yangını Ticari Araç Yangına Müdahale 

-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ
-DETAY

( MANİSA )- Manisa'da seyir halindeki bir araç alev alarak yandı- İtfaiye ekiplerinin 3 dakika içinde yangına müdahale etmesine rağmen araç küle döndü MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki hafif ticari aracın bir anda alev alması sonucu araç küle döndü. Yangının başlamasından sadece 3 dakika sonra itfaiye ekiplerinin araca müdahale etmesine rağmen küle dönen araç, yangını görüntüleyen vatandaşları da şaşırttı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi'nde Mehmet Kaya idaresindeki 35 AH 5101 plakalı Ford marka hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Sürücünün kendisini güçlükle dışarıya atığı araç yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını anında söndürdü. Sadece 3 dakika içinde aracın küle dönmesini görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aracın yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimsenin yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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