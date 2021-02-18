Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangın yeri genel ve detay görüntü

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Ahşap Ev Elektrik Kontağı Trol 


- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Harsat Mahallesi Fatih Sokak’ta Hayri Çiçek’e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ahşap evde alevler kısa sürede yükselerek evi kapladı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İki katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı