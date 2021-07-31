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Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi

Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi

azerbaycan ekibinin azerbaycandan uğurlanması

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-uçak detay
-muğla detay
-yangına müdahale detay

( MUĞLA -ÖZEL)- Azerbaycan’dan Marmaris yangınına gelen 100 kişilik arama kurtarma ve müdahale ekibi, ayaklarının tozu ile alevlerin arasına daldı. MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen 100 kişilik itfaiye ekibi ayaklarını tozu ile Asparan mevkiinde yanan alevlere müdahale etti. Azerbaycan Doğal Afetler Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik itfaiye ekibi, Azerbaycan’dan Bakan yardımcısı tarafından uğurlanan uçak ile Dalaman havalimanına indi. 100 kişilik profesyonel itfaiye ekibi Marmaris’e geldikten hemen sonra Asparan mevkiindeki patlak veren orman yangınına sevk edildi. Görev bölümü yapılan Azerbaycan itfaiye ekibi içinde yerleşim birimi de olan yanan ormanlık alanda alevlere müdahale etti. Asparan mevkiinde orman yangınına müdahale eden orman işçileri ile omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycan itfaiye ekipleri yangın sonrası tekrar bir araya gelerek verilecek yeni görevi beklemeye başladılar. (BT-Y)
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