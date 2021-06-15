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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Alevlerden pencereden atlayıp kurtuldu

Alevlerden pencereden atlayıp kurtuldu

-İtfaiye ekiplerinden ve vatandaşlardan genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Yangına Müdahale 


- Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın sırasında evde bulunan bir kadın yaklaşık 8 metre yükseklikte bulunan evinin penceresinden atlayıp, yanmaktan kurtuldu. Pencereden atlayıp yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, Yeşil Mahalle 1865 sokaktaki bir sitenin 2’nci katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Abide S. isimli kadın panikledi. Evin penceresine çıkan kadın yaklaşık 8 metre yükseklikten çim zemine atladı. Abide S.’nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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