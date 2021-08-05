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Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı

Alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı

Yangından görüntüler

( MUĞLA )- Kavaklıdere yangınına müdahale sürüyor- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken Kavaklıdere Göktepe’de bulunan TRT verici istasyonuna alevler 500 metre yaklaştı MUĞLA

Kozalak Yangın Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine Aydın’dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti. Göktepe dağı mevkiinde devam eden yangına havadan 3 helikopter müdahale ediyor. Bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonu ve Orman Yangın Kulesinin hemen alt bölümlerinde devam eden orman yangını verici istasyonuna kozalak fırlaması sonucu duvarlarda kısmi yanma meydana geldi.
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