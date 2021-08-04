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Alevler Kızkumuna yaklaştı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alevler Kızkumuna yaklaştı

Alevler Kızkumuna yaklaştı

kızkumu yamaçları yangın detay görüntü

( MUĞLA ) -- Marmaris Orhaniye Mahallesinde binlerce yerli ve yabancı turistik deniz üzerinde yürüdüğü Kızkumu plajı alev tehdidi ile karşı karşıya. MUĞLA

Yabancı Turist Yangın Ormanlı Turist Helikopter 


- Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Marmaris Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üstünde yürüme keyfini yaşadığı Kızkumu alevlerin tehdidi ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde Kızkumu eteklerine ulaşan alevler, Kızkumu’nun yeşili siyaha bürüyor. Kızkumu eteklerindeki ormanlık alana helikopterler tarafından sürekli sorti yapılıyor. Sarp yamaçlardaki yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor. (GK-BT)
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