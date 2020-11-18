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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Alevler içerisinde kalan daire

Market İtfaiye Aracı Oturma Odası Harekete Geç Irak 

-Daireden çıkan dumanlar
-Yanan evde yaşayan Suriyeli’nin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda 3 katlı bina alevler içinde kaldı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda 3 katlı binada sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Ev sahibi yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Olay, 16.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte alevler önce oturma odasını ardından tüm daireyi sardı. O esnada evde olan Suriye uyruklu bir kadın ve 3 çocuk kendilerini güçlükle yanan daireden dışarı attı. Yangın kısa süre sonra kömür ve odunların depolandığı bölüme sıçrayınca kontrol altına alınması güç bir hale geldi. Binadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yanan evini gözyaşlarıyla izledi Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler içerisindeki daireyi söndürmek için harekete geçti. O esnada yaşadığı evin yandığı haberini alan Suriye uyruklu bir kişi çalıştırdığı marketi bırakarak olay yerine geldi. Evdekilerin tahliye edildiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşayan Suriyeli, yine de gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle söndürüldü. Geriye kullanılamayacak hale gelen eşyalar kaldı.
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