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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu

Alevler içinde kalan evden sokaktaki aydınlatma direği sayesinde kurtuldu

Yangından görüntü

Hastane Elektrik Direği Kamera Cep Telefonu Aydınlatma Direği 

-Şahsın elektrik direğine tutunarak inmesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Beyoğlu’ndaki yangında adeta faciadan dönüldü- Alevlerin içinde kalmaktan sonda böyle kurtuldu İSTANBUL

- İstanbul

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında adeta faciadan dönüldü. İki kişinin yaralandığı yangıda bir kişi alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak aşağı inen şahsın o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın saat 15.00 civarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın 2’inci katında çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan bulunan yabacı uyruklu 2 kişi vücutlarında kısmi yan ıklar oluşarak yaralandı. Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişi ise alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olası bir faciadan dönülen yangından evde olan bir şahıs can havliyle sokaktaki aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indi. Şahsın aydınlatma direğine tutunarak aşağıya indiği o anlar cep telefonu kameralarına yansırken yangın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. (SA-VEG
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