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Alevler Çökertme koyuna dayandı, Mazı koyunda araç alev alev yandı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Alevler Çökertme koyuna dayandı, Mazı koyunda araç alev alev yandı

Alevler Çökertme koyuna dayandı, Mazı koyunda araç alev alev yandı

Yangından detay

Yangın Aşı Orman Yangını Helikopter 

-Söndürme çalışmaları
-yanan araç

( MUĞLA )- Bodrum Mazı Mahallesinde başlayan orman yangınında alevler Çökertme koyuna dayandı. MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı mahallesinde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı’dan Çökertme koyuna dayandı.Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesinde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu. Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine aşındı.Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yaptı.(BT-Y)
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