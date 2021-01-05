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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Alevler arasında kalan kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

- Alevler arasında kalan kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

- İtfaiye ekiplerince yıkanan kaplumbağadan görüntü

Anız Yangını 

-- Detaylar

( KOCAELİ )- Yangından kurtarılan kaplumbağayı yıkayarak hayatta kalmasını sağladılar KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasından son anda itfaiye ekiplerince kurtarılan kaplumbağa, ekipler tarafından su ile yıkanarak hayatta kalması sağlandı. Edinilen bilgiye göre 16.00 sıralarında Kandıra Topluca Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide anız yangını çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk Edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince son anda yanmaktan kurtarıldı. Ekipler alevler arasından çıkardıkları kaplumbağayı su ile yıkayarak hayatta kalmasını sağlayarak temizledikten sonra sağlık durumunun iyi olduğunu görerek doğaya saldılar. (GY-
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