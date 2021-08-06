Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği

Alevler arasında kalan hayvanların çaresizliği

Alevlerin arasında kalan hayvanlardan görüntüler

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Ormanlı Hayvancılık 

-detaylar

( AYDIN -EK)- Köylüler canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışıyor AYDIN

- Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları bugün Aydın’a da sıçardı. Muğla’ya komşu ilçe olan Çine’ye bağlı Akçova ve çevresinde başlayan yangında insanlarla birlikte hayvanların da çaresizliği herkesi duygulandırdı. Bölgede insanlar canlarını ve mallarını kurtarmak için zamanla yarışıyor. Akşam saatlerinde alevler Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova'nın üzerindeki ormanlık alana da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla bölgede yerleşim alanlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu arada çam kozalaklarının fırlaması sonucu çevreedeki hayvancılık işletmeleri de yanmaya başladı.
Alevler arasında kalan hayvanların acı acı bağrışları yürekleri dağlıyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ediyor. Bölgede ara ara fırlayan kozalaklar nedeniyle ormanlık alan dışında dfa yangınlar çıkıyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı