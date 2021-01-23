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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alev alev yanan motosikletine damacanadaki suyla müdahale etti

Alev alev yanan motosikletine damacanadaki suyla müdahale etti

Motosikletin yanma anı

Canada Kamera Cep Telefonu Damacana Yangın Tüpü 

-Damacana ile müdahale
-Yangın tüpüyle söndürülmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da alev alev yanan motosiklet, damacanadaki suyla söndürülmeye çalışıldı. Alevler yangın tüpüyle kısa sürede söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepez ilçesinde bir motosiklet seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Sürücü motosikletini yolun kenarına çekerek brandalarla yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tehlikeye karşın motosikletinin başından ayrılmayan sürücü, bu sefer çevredeki bir vatandaşın verdiği su dolu damacanayı motosikletin motor kısmına dökerek alevleri söndürmeye çalıştı fakat yine de yangını söndüremedi. Panik oluşturan yangında koşarak olay yerine gelen bir vatandaş ise yangın tüpüyle alevleri kısa sürede söndürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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