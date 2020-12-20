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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Alev alev yanan kamyon küle döndü

Alev alev yanan kamyon küle döndü

İTFAİYE MÜDAHALE

( EDİRNE ) EDİRNE

Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale Kamyon Yangını Trol 


- Edirne'de alev alev yanan kamyon adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü’nde park halindeki kamyonda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Adeta küle dönerek kullanılamaz hale gelen kamyon yangınıyla ilgi ilgili soruşturma başlatıldı.
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