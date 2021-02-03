Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alev Alev yanan geri dönüşüm fabrikasını söndürme çalışmaları sürüyor

Alev Alev yanan geri dönüşüm fabrikasını söndürme çalışmaları sürüyor

- Yangın alanından görüntüler

Mobilya Fabrikası Gökyüzü Geri Dönüşüm Akaryakıt İstasyonu Yükselen 

-- Yanan alandan görüntüler
-- İtfaiye ekiplerinin çalışması
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Yangın alanına Kocaeli ve İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonu ve mobilya fabrikası arasında alev alev yanan alanı kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören firma çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin tüm ilçelerinden ve İstanbul’un Kartal ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanından yükselenen siyah dumanlar ise kısa sürede gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı. Güvenlik çemberine alınan yangın alanında söndürme çalışmaları sürüyor. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı