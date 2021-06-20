Alev alev yanan araca yoldan geçen sürücü böyle müdahale etti



- Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halinde olan otomobil alev topuna döndü. Yoldan geçen bir kişi, yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil yanmaya başladı.

Kısa sürede alev topuna dönen otomobile cevreden geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar başka bir sürücünün, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

