Alev alan odunlara itfaiye ekiplerinden müdahale

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kalabalık

-Dumanlar

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde satılmak amacıyla toplanan odunlarda yangın çıktı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay ilçenin Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir vatandaşa ait, satılmak için yol kenarında istiflenen odunlarda öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede çevrede ki odunlara sıçradı. Yangını gören vatandaşla olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırıldığı öğrenildi.

