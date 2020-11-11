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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alev alan minibüsü bahçe hortumuyla böyle söndürmeye çalıştı

Alev alan minibüsü bahçe hortumuyla böyle söndürmeye çalıştı

Yanan araçtan görüntüler

Nadan Bahçe Hortumu Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi

( RİZE ) RİZE

- Rize’de park halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bir esnaf yangını söndürmek için yoğun çaba sarfetti. Yangın il merkezi Gülbahar Mahallesinde sabah saatlerinde park halindeki bir minibüste çıktı. Alınan bilgiye göre, park halinde olan minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı.
Araçtan duman çıktığını gören Fatih Külünkoğlu isimli bir esnaf önce kendi dükkanından aldığı yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Aracın ön kısmını tamamen saran alevleri yangın tüpü söndürmeyince en yakın binadan yangın hortumu çeken Külünkoğlu bu kez aracı söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ise duyarlı esnafın kaldığı yerden söndürme işini tamamladı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. (HFD-ÖS-Y)
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