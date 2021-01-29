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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Aldıkları eğitimle pistlerin karını atıyorlar

- Aldıkları eğitimle pistlerin karını atıyorlar

-kayak merkezi detay

İsaf Kayak Merkezi Öğrenciler 

--sporcuların kayak yapması detay

( SİVAS )- Sivas’ta yaz aylarında Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi’nde eğitim alan sporcular beklenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor SİVAS

- Sivas’ta yaz aylarında Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi’nde eğitim alan sporcular beklenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor . Sivas’ta geçtiğimiz günlerde sezon açılışını yapan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yarıyıl tatilinin başlaması ile kayak severlerin uğrak yeri haline gelen merkezde sporcularda antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz aylarında Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler şimdilerde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde pistlerin karını atıyor. Yaklaşık 10 bin öğrenci Kış sporları Eğitim Merkezi’nde eğitim alıyor. (DK-GF-
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