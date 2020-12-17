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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aldığı portakalları evine götüremeden kazada öldü

Aldığı portakalları evine götüremeden kazada öldü

Etrafa saçılan portakallar

Polis Cenaze Polis Merkezi Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-Sürücünün araca alınması
-Kaza yapan araç
-Kazada ölen şahsın cenazesi
-Vatandaşın konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybederken, elindeki poşette bulunan portakallar etrafa saçıldı.. Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alakova otobüs hareket merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen Hacı Arıcı’ya (50), Yusuf K. (25) idaresindeki 42 EY 263 plakalı panelvan minibüs çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hacı Arıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, hayatını kaybeden Arıcı’nın elindeki poşette bulunan portakalların etrafa saçıldığı görüldü.
Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü Yusuf K. ise Yusuf Keskin ise kazanın etkisiyle şoka girdi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
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