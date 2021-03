Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü

--Genç kadının ahırı temizlemesi detay

- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aldığı 2 ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi.



Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı, 5 yıl öncesine kadar ev hanımlığı yapıyordu. Genç kadın devletten aldığı destek ile 2 adet büyükbaş hayvan aldı. Hayvanların yemlenmesinden aşılanmasına kadar bütün işlerle kendisi ilgilenen Odabaşı, zamanla hayvanlarını çoğalttı. Çevresinde ‘erkek işi yapamazsın, uğraşma’ diyenlere de aldırış etmeyen genç kadın kendi işinin patronu oldu. Hayvanlardan kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağlayan ve çocuklarının eğitimini üstlenen Zekiye Odabaşı işine adeta aşık olduğunu söyledi.



Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ifade etti.

“İşime aşık oldum’’ Hayvancılık ile uğraşan Zekiye Odabaşı, işine aşık olduğunu belirterek,“5 yıl önce ev hanımıydım.2016 senesinde genç çifti projesi diye bir proje açılmış diye duyum aldım. Gittim başvuru yaptım. Onun için kurs gerekiyordu gittim kursumu aldım. Onu da başarıyla bitirdim. Rabbim de yardım etti. 30 bin Lira hibemi aldım. Oradan devam ettirdim. 2 tane inek aldım.2 ineğim 3 tane oldu. 3 ineğim 5 tane oldu.5 ineğim 8 tane oldu derken bu şekilde bir zincirin halkası gibi çoğalttım. Acaba zorlanır mıyım diye düşümdüm. Hayvanla uğraşmak zor. Bilmediğim de bir iş olduğu için tedirginlik yaşadım. Ama içine girdikçe o kadar sevdim ki işime aşık oldum. Anlatamam gerçekten kelimeler yetmez. Doğan buzağıları evlatlarım gibi gördüm. Hayvanlara sevgiyle yaklaştım. Değneği elime alıp vurmadım hayvanlar yerine geçsin diye’’ şeklinde konuştu.

‘Erkek işi yapamazsın’ diyenleri dinlemedi Odabaşı, çevresinde kendisine hayvancılığın erkek işi olduğunu söyleyenleri dinlemediğini ifade ederek, “Erkek işi yapamazsın uğraşma diye söyleyenler oldu. Ama ben kimseyi dinledim. Ben bu işi yapacağım dedim kendimce inandım. İnandığım yolda da yürüdüm rabbim utandırmadı. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar istesin her şeyi yapar. Örnek benim. Yerim belli yurdum belli. Gelip herkes görebilir. Buradan sayın Valimiz Salih Ayhan’a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Seyit Yıldız’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Kızımla gurur duyuyorum’’ Zekiye Odabaşı’nın annesi Türkan Parlak ise, “Kızım bundan 5 sene evvel ev hanımıydı. Hiç bir işle uğraşmazdı. Sonra hibeyi aldı ve bu işe heveslendi. Bu işi başarmak istedi. Onun aşkıyla çok şükür rabbime durumu iyi. Evini yaptırdı, çocuklarını okutuyor. Gurur duyuyorum. Herkesin böyle olmasını isterim’’ dedi.





