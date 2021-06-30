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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Aldattığı iddiası ile eşini tüfekle vuran koca tahliye edildi

- Aldattığı iddiası ile eşini tüfekle vuran koca tahliye edildi

24.12.2018 tarihli "Abisinden kıskandığı eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaraladı" arşiv görüntüler

Polis Altın Gözaltı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-25.12.2018 tarihli "Abisinden kıskandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi" arşiv görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs tahliye edildi. Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi” Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde eşini kasten öldürmeye teşebbüsten açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanık Sami K., SEGBİS aracılığı ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunma yapan Sami K., "Benim bakmakla yükümlü olduğum bir oğlum ve bir felçli annem vardır. Onların bana ihtiyacı vardır. Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi. Bir daha böyle bir şey yapmam mümkün değildir, pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutulu sanık Sami K.'nin tutuklu kaldığı süre ve toplanan deliller göz önünde tutularak tahliyesine karar verdi. (RFK
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