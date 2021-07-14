Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu kadın kocasını sırtından bıçakladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu kadın kocasını sırtından bıçakladı

Aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu kadın kocasını sırtından bıçakladı

Olay yerinden genel ve detay görüntü

Polis Altın Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Mahalle sakini ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sırtından bıçaklanan adam hayatını kaybederken, kadın ise gözaltına alındı İSTANBUL

- Esenyurt’ta aldattığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan tartışma sonrasında sırtından bıçaklanan adam hayatını kaybederken kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz günlerde Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, eşiyle tartışmaya başladı.
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, arkası dönük halde bulunan kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı. Bir çevre sakini ise olayı, “Öğrendiğime göre eşler arasında aldatmadan ötürü tartışma yaşanmış ve sinirlenen kadın, kocasını sırtından bıçaklamış. Daha sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri de gelmiş. Adamı mezara kadını ise karakola götürmüşler” diyerek anlattı. (ŞT-RU
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı