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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alaşehirli seyyah her gün bir il geziyor

Alaşehirli seyyah her gün bir il geziyor

Seyyah Engin Erbay'ın motosikletle gezmesi

Kışla 

-Seyyah Engin Erbay ile röportaj
-detaylar

( MANİSA )- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi olan 23 yaşındaki genç motosikletiyle tüm ülkeyi gezmeyi planlıyor MANİSA

- Alaşehirli işçi Engin Erbay, 125 cc motor gücüne sahip motosikletiyle, izinli olduğu her gün bir ili gezmeye gidiyor.Özel bir iş yerinde çalışan Engin Erbay (23) iş çıkışlarında veya izinli olduğu günlerde ilk etapta turistik yerler olmak üzere Türkiye’nin bütün illerini gezmeyi planlıyor.Alaşehir Delemenler Mahallesi’nde oturan Engin Erbay, "Gezmeyi çok seviyorum. Kendime ait 125 cc motosikletimle iş çıkışı yakın olan Pamukkale, Salihli Kurşunlu Kaplıcaları, Kula tarihi evler ve Kapadokya evleri, Buldan gibi turistik yerleri, izinli olduğum günler, Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Balıkesir gibi iller başta olmak üzere her hafta bir ile gidiyorum. Gittiğim yerlerin tarihi ve turistik yerlerini geziyorum. En büyük hayalim iyi bir motor sahibi olarak, Türkiye’nin tüm illerini gezmek olacak" dedi.

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