Alaşehirli kadınlar afetzedeler için dikiş makinelerinin başına oturdu

-Emekli dikiş öğretmeni Mukaddes Dericioğlu ile röportaj

-Dikiş dikiminden detaylar

-Alaşehir Yunus Emre Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu ile röportaj

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( MANİSA )- Yunus Emre Derneği üyelerinde afetzedelere yardım eli MANİSA



- Alaşehir Yunus Emre Derneği üyeleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla dikiş makinelerinin başına oturdu. Dernek üyesi kadınlar, kendi elleriyle diktikleri giysi, çorap ve çarşafları paketleyerek, afet bölgelerine gönderdi.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Derneği'nin üyeleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınlar ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla kolları sıvadı. Dernek üyesi kadınlar sırayla 7 adet dikiş makinesinin başına oturarak, afetten etkilenen vatandaşlar için iç çamaşırı, pijama, çorap, terlik, şalvar, çarşaf, etek dikiyor. Hazırlanan giysi ve çeşitli malzemeler paketlendikten sonra İzmir Yaşa Çocuk Derneği'nin de desteğiyle afet bölgelerine ulaştırılıyor.Yaşanan doğa felaketlerine çok üzüldüğünü anlatan emekli dikiş öğretmeni Mukaddes Dericioğlu, "Mağdur insanımıza katkıda bulunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarla yardım planlamasında, kesilen şalvar ve çarşafların paketlenmesinde yapılmasında yardımcı oluyorum. Dikilecek malzemenin kesimini yapıyorum. Arkadaşlarla birlikte dikiyoruz" dedi.

Alaşehir Yunus Emre Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu ise son günlerdeki yangın ve seller sebebiyle çok üzücü bir dönemden geçtiklerini belirterek, mağdur olan vatandaşlar için ellerini taşın altına koymak istediklerini dile getirdi. Köseoğlu, "Biz de Alaşehirli kadınlar ve Yunus Emre Derneği olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Elimizde kumaşlarımız vardı. Ayrıca duyarlı vatandaşlarımız bize kumaş aldılar. Biz de şalvar, yastık kılıfı, çarşaf, penye gibi acil ihtiyaç malzemelerinin dikimini yaptık. Hazırlanan malzemeleri ilk olarak Marmaris'e gönderdik. Şu anda da sel felaketi olan bölgede ulaşabileceğimiz birilerini arıyoruz ki diktiğimiz ürünleri bire bir vatandaşlarımıza ulaştırabilelim. Elimizden ne geliyorsa, küçücük bir şey de olsa yapmaya çalışıyoruz, tüm Alaşehirli kadınları buraya davet ediyoruz" dedi.



